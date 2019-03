Cruzeiro x Deportivo Lara: onde assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

Cruzeiro x Deportivo Lara foi adiado mais uma vez. O time mineiro iria receber o Deportivo Lara na quarta-feira e depois o jogo foi alterado para quinta, às 19h15 (horário de Brasília), no Mineirão, pela segunda rodada da Copa Libertadores. A equipe venezuelana enfrentou dificuldades para chegar no Brasil, por isso o duelo foi adiado para o dia 27 de março.

Na primeira rodada, o time mineiro venceu o Huracán-ARG por 1 a 0, fora de casa, enquanto o Lara empatou sem gols com Emelec-EQU. O time de Mano Menezes vem de vitória por 2 a 0 sobre o Tombense, pelo Campeonato Mineiro. Após encarar o Lara, a equipe mineira iria voltar a jogar pela Libertadores apenas no dia 3 de abril, contra o Emelec.

A Conmebol ainda não confirmou a data do duelo com o Lara, mas existe a possibilidade da partida ser realizada antes do encontro do Cruzeiro com o Emelec. Os diversos conflitos ocorridos na Venezuela atingiram o elenco do Deportivo Lara. O time não conseguiu embarcar rumo ao Brasil e um dos probleas enfrentados foi a falta de combustível para o avião.