Cruzeiro x Emelec: onde assistir ao vivo ao confronto pela Libertadores

Cruzeiro e Emelec se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio do Mineirão, pela última rodada do Grupo B da Copa Libertadores. O time mineiro entra em campo com a liderança da chave garantida e uma campanha de 100% de aproveitamento. A equipe do Equador ainda luta para garantir a vaga para a próxima fase.

Onde assistir Cruzeiro x Emelec?

O jogo terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports e online pelo aplicativo Fox Play . O Estado também fará minuto a minuto da partida .

O técnico Mano Menezes não deu pistas da escalação, mas deve poupar alguns jogadores, como o zagueiro Dedé, que está pendurado com dois cartões, e o centroavante Fred.

Se garantir os 100% de aproveitamento, o Cruzeiro vai encerrar a primeira fase com a melhor campanha no geral. Com isso terá a vantagem de decidir o segundo jogo dos confrontos de mata-mata em casa. Vale lembrar que a final deste ano acontecerá em jogo único em Santiago, no Chile.

O Emelec está em segundo lugar com seis pontos, um a mais do que o Deportivo Lara, que também luta pela classificação. O Lara visitará, também na quarta-feira, às 19h15, o Huracán, lanterna da chave, com apenas um ponto conquistado.

