Cruzeiro x Flamengo: Onde assistir ao jogo, horário e escalações

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do segundo turno. O time carioca está na liderança do torneio e visitará um rival que não vem tendo bons resultados nas últimas rodadas.

Cruzeiro x Flamengo terá transmissão pelo canal Premiere. O Estado também faz o tempo real da partida.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Léo, Cacá e Rafael Santos; Henrique, Éderson e Marquinhos Gabriel; David, Pedro Rocha e Fred.

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Piris da Motta (Berrío), Willian Arão, Gerson e Arrascaeta; Gabriel e Bruno Henrique.

O Cruzeiro vive um momento turbulento na temporada que culminou a demissão do técnico Mano Menezes e a chegada de Rogério Ceni para comandar o time. Só que a equipe não engrenou, vem de duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, a última para o Palmeiras, e a torcida está pressionando bastante.

Já o Flamengo vive um momento oposto no torneio nacional, com a liderança isolada na tabela de classificação e em lua de mal com sua torcida. O técnico Jorge Jesus conseguiu dar um bom padrão de jogo para a equipe, que está embalada com seis vitórias seguidas no Brasileirão, a última sobre o Santos, então vice-líder, por 1 a 0.