Cruzeiro x Flamengo: onde assistir ao vivo, escalações e horário

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam pela quarta vez na temporada no próximo domingo, às 17h (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro joga para manter as chances de título brasileiro e os mineiros cumprem tabela.

Cruzeiro x Flamengo terá transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. Único time que ainda pode tirar o título do Palmeiras, o Flamengo precisa vencer para continuar com chances de ser campeão - qualquer outro resultado dará o título ao time paulista. Ao mesmo tempo, precisará torcer para que o Alviverde não vença o Vasco. Nas últimas partidas, o Flamengo venceu Santos, Sport e Grêmio.

O Cruzeiro joga apenas para cumprir tabela, já que tem vaga garantida na Copa Libertadores por ter vencido a Copa do Brasil. Entretanto, o técnico Mano Menezes tem entrado com força máxima nas partidas finais do Brasileirão. Recentemente, venceu o Corinthians, perdeu para o São Paulo e bateu o Vitória.

Anteriormente, o Cruzeiro eliminou o Flamengo da Libertadores, ao vencer no Rio por 2 a 0 e perder em casa por 1 a 0. Em 2017, foi campeão da Copa do Brasil ao superar o time rubro-negro na decisão.

Escalações de Cruzeiro x Flamengo

Cruzeiro Fábio; Edilson, Dedé, Léo e Egídio (Patrick Brey); Henrique (Lucas Romero) e Lucas Silva; Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta; Fred.

Flamengo: César, Pará, Réver, Léo Duarte, Renê, Cuéllar, Arão, Paquetá (Diego), Vitinho, Éverton Ribeiro e Uribe