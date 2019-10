Cruzeiro x Fluminense: onde ver ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Na briga para evitar o rebaixamento à Série B, Cruzeiro e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela Globo (para Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espirito Santo, Piauí, Paraíba e Rio Grande do Norte) e Premiere. O Estado vai fazer tempo real do confronto.

O Cruzeiro soma 20 pontos e está na 18ª posição. A equipe mineira não tem chance de sair da zona da degola nesta rodada, mesmo com uma vitória. Com duas vitórias seguidas - sobre Grêmio e Botafogo, o Fluminense chegou aos 25 pontos e subiu para o 15º lugar, mas ainda continua ameaçado.

Últimos jogos do Cruzeiro (todos pelo Brasileirão)

05/10 - Cruzeiro 1 x 1 Internacional

30/9 - Goiás 1 x 0 Cruzeiro

25/9 - Ceará 0 x 0 Cruzeiro

21/9 - Cruzeiro 1 x 2 Flamengo

14/9 - Palmeiras 1 x 0 Cruzeiro

Últimos jogos do Fluminense(todos pelo Brasileirão)