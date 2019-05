Cruzeiro x Goiás: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Cruzeiro e Goiás se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela terceira rodada do Brasileirão.

Onde assistir Cruzeiro x Goiás?

A partida terá transmissão da Globo e do canal Premiere Futebol Clube. O Estadão também faz o minuto a minuto do jogo.

A equipe cruzeirense somou os seus primeiros na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, na última quarta-feira, também no Mineirão, depois de ter estreado com uma derrota por 3 a 1 para o Flamengo, no Maracanã.

O Goiás abriu sua campanha com um triunfo por 1 a 0 sobre o Fluminense, no Rio, mas na última quarta foi batido pelo São Paulo por 2 a 1, no Serra Dourada, em Goiânia. Com os resultados, hoje a equipe figura na 11ª posição do Brasileirão, enquanto o Cruzeiro vem um pouco atrás, em 14º.

Desta forma, o time mineiro e o clube goiano se enfrentarão neste domingo em busca da segunda vitória na competição, hoje liderada pelo São Paulo, com seis pontos. Com a mesma pontuação, Atlético-MG e Santos ocupam respectivamente a vice-liderança e o terceiro lugar.