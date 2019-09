Cruzeiro x Grêmio: onde assistir ao jogo, horários e escalações

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 11h (horário de Brasília), no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cruzeiro x Grêmio terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estado também vai fazer tempo real da partida.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Cruzeiro: Fábio; Edilson (Jadson), Léo, Fabrício Bruno e Dodô (Egídio); Henrique, Thiago Neves, Marquinhos Gabriel e Robinho; David e Pedro Rocha.

Grêmio: Paulo Victor; Galhardo, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Romulo (Maicon), Matheus Henrique e Jean Pyerre; Alisson, Everton e André.

Os dois times medem forças na capital mineira depois de terem amargado eliminações nas semifinais da Copa do Brasil na última quarta-feira, quando os cruzeirenses foram derrotados pelo Internacional por 3 a 0, no Beira-Rio, e os gremistas caíram nos pênaltis diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, onde também perderam por 2 a 0 no tempo normal.

O Cruzeiro fará neste domingo o seu quinto jogo sob o comando do técnico Rogério Ceni. A primeira derrota do treinador à frente do time ocorreu na última quarta-feira pela Copa do Brasil. Antes disso, a equipe acumulou duas vitórias (sobre Santos e Vasco) e um empate (com o CSA) em partidas pelo Brasileirão.

O Grêmio, por sua vez, não realiza boa campanha no Brasileirão e não vence uma partida fora de casa no torneio desde o dia 12 de junho, quando bateu o Botafogo por 1 a 0, no Rio, pela nona rodada da competição, que foi a última antes da parada da competição motivada pela disputa da Copa América em solo nacional.

CONFIRA OS JOGOS DA RODADA:

SÁBADO

Corinthians x Ceará

Vasco x Bahia

Avaí x Flamengo

Fortaleza x Fluminense

Inter x São Paulo

Goiás x Palmeiras

DOMINGO

Cruzeiro x Grêmio

Santos e Athletico-PR

Botafogo x Atlético-MG

CSA x Chapecoense