Cruzeiro x Huracán: como assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

Embalado, o Cruzeiro busca assegurar a classificação antecipada na Copa Libertadores nesta quarta-feira, quando enfrenta o Huracán, da Argentina, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pelo Grupo B do torneio continental.

Cruzeiro x Huracán terá transmissão ao vivo da SporTV e acompanhamento em tempo real do Estado .

O Cruzeiro está invicto na Libertadores. Foram três vitórias na primeira fase, resultados que o deixou na liderança do grupo com nove pontos. O Huracán é o lanterna, com apenas um. Emelec e Deportivo Lara, que completam o grupo, jogam na quinta-feira.

O que o Cruzeiro precisa para se classificar agora?

A equipe comandada por Mano Menezes ainda não sabe o que é perder em 2019. No sábado passado, derrotou o América por 3 a 0 e assegurou a vaga na decisão do Campeonato Mineiro. Na Libertadores, vem de uma vitória fora de casa por 1a 0 sobre o Emelec e se vencer o Huracán já garante a sua vaga para a próxima fase sem depender de outros resultados.

O Huracán vive situação oposta. Além da fraca campanha na Libertadores, a modesta equipe argentina ocupa a zona intermediária da tabela do Campeonato ARgentino. No sábado, porém, venceu em casa o Tucumán por 2 a 0.