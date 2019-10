Cruzeiro x Internacional: onde ver o jogo pelo Brasileirão

Tentando se livrar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro recebe o Internacional neste sábado, às 21h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere e o Estado acompanha em tempo real.

Em uma posição incômoda no torneio nacional, o Cruzeiro precisa voltar a vencer na competição para sair da 17ª colocação, na zona da degola. Já o Internacional quer se aproximar do G-4 do Brasileirão e se manter na briga para se classificar à Libertadores do próximo ano.

Últimos jogos do Cruzeiro:

30/9 - Goiás 1 x 0 Cruzeiro (Brasileirão)

25/9 - Ceará 0 x 0 Cruzeiro (Brasileirão)

21/9 - Cruzeiro 1 x 2 Flamengo (Brasileirão)

14/9 - Palmeiras 1 x 0 Cruzeiro (Brasileirão)

8/9 - Cruzeiro 1 x 4 Grêmio (Brasileirão)

Últimos jogos do Internacional: