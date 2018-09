Cruzeiro x Palmeiras: horário, onde assistir e o que está em jogo

Cruzeiro x Palmeiras é um jogo para decidir nesta quarta-feira, no Mineirão, uma vaga na final da Copa do Brasil. Como a equipe mineira ganhou por 1 a 0 a partida de ida semifinal, no Allianz Parque, precisa somente de um empate para se classificar. Como não há mais o gol fora de casa como critério de desempate, em caso de vitória palmeirense pelo placar mínimo, a vaga será definida nos pênaltis.

O SporTV 2 e o Fox Sports 2 vão transmitir a partida. Os dois times são os únicos do futebol brasileiro a continuarem vivos em três competições (Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão) e ganharam no último fim de semana os compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Curiosamente as equipes se enfrentam no domingo pela competição, no Pacaembu.

O Cruzeiro tem como dúvidas os meias Arrascaeta e Thiago Neves, ambos com problemas musculares. O Palmeiras apenas não pode escalar o zagueiro Gustavo Gómez, que não está inscrito na competição. O técnico Luiz Felipe Scolari busca ganhar a competição pela quinta vez na carreira e deve utilizar a força máxima, com Weverton, Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Willian, Dudu e Borja.