Cruzeiro x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalação dos times

Cruzeiro x Palmeiras jogam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Mineirão, uma das partidas mais importantes na história do clube mineiro. O torcedor pode assistir esse importante confronto pelo canal Premiere e pela TV Globo (para Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco e Distrito Federal).

Outra opção é acompanhar em tempo real a transmissão da partida pelo Estado. E o torcedor também pode assistir online pelo Premiere Play e pela Globo Play (para Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco e Distrito Federal). O jogo pode decretar o rebaixamento do Cruzeiro pela primeira vez em sua história.

Escalação de Cruzeiro x Palmeiras

Cruzeiro : Fábio; Orejuela, Cacá, Léo e Dodô; Henrique e Ederson; Marquinhos Gabriel, Pedro Rocha (Jadson), Deivid; Fred. Técnico : Adilson Batista

: Fábio; Orejuela, Cacá, Léo e Dodô; Henrique e Ederson; Marquinhos Gabriel, Pedro Rocha (Jadson), Deivid; Fred. : Adilson Batista Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Matheus Fernandes e Bruno Henrique; Raphael Veiga, Lucas Lima e Zé Rafael; Dudu. Técnico: Andrey Lopes

O Cruzeiro não depende apenas de si para se manter na Série A. Enquanto estiver jogando com o Palmeiras, a equipe mineira estará ligada na transmissão de Ceará x Botafogo. Para se manter na Série A, o time mineiro precisa vencer e torcer para os cearenses perderem. Caso contrário, a Raposa será rebaixada pela primeira vez em sua história (relembre quais clubes nunca foram rebaixados).

Já o Palmeiras, com 71 pontos, disputa o segundo lugar como Santos. As duas equipes têm a mesma pontuação, mas o rival alvinegro leva vantagem no número de vitórias (21 x 20).