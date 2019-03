Cruzeiro x Patrocinense: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Mineiro

Cruzeiro e Patrocinense jogam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelas quartas de final do Campeonato Mineiro.

Cruzeiro x Patrocinense terá transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. Na primeira fase, o Cruzeiro ficou em segundo lugar, com 25 pontos, três a menos que o líder Atlético-MG. Já o Patrocinense acabou em sétimo, com 12 pontos.

De acordo com o regulamento do Campeonato Mineiro, o duelo pelas quartas de final será realizado em jogo único, com o time de melhor campanha tendo a vantagem de atuar em casa. Caso o jogo termine empatado, a decisão será nos pênaltis.

O Cruzeiro divide suas atenções entre o Mineiro e a Copa Libertadores. Depois de enfrentar o Patrocinense, o time de Mano Menezes joga na quarta-feira contra o Deportivo Lara, em duelo que foi adiado duas vezes em razão da dificuldades do time venezuelano para chegar em Belo Horizonte.

O Patrocinense espera surpreender o Cruzeiro e avançar de fase. Caso não consiga, a equipe da cidade de Patrocínio só voltará a atuar em jogos oficiais no dia 4 de maio, pela Série D do Brasileiro.