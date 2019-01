Cruzeiro x Patrocinense: onde assistir a partida válida pelo Mineiro

Cruzeiro e Patrocinense duelam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Os dois times estrearam na competição com um resultado positivo, algo que deu maior confiança para as duas equipes. Confira a tabela completa do Campeonato Mineiro.

Cruzeiro x Patrocinense terá a transmissão do pay-per-view e acompanhamento em tempo real do Estado. Na estreia, a equipe de Mano Menezes bateu o Guarani por 3 a 1, fora de casa, enquanto o Patrocinense fez 2 a 1 no URT.

Veja os jogos da segunda rodada do Mineiro

Quarta-feira

19h URT x Caldense

19h15 Tombense x Atlético-MG

20h Tupi x Guarani

21h30 Cruzeiro x Patrocinense

Quinta-feira

19h América-MG x Villa Nova