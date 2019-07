Cruzeiro x River Plate: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Cruzeiro e River Plate se enfrentam nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Desse jogo sai o primeiro classificado para as quartas de final.

Cruzeiro x River Plate terá transmissão do SporTV 2 e o Estado vai fazer tempo real da partida.

No primeiro duelo, os argentinos não souberam aproveitar o fato de jogar em casa e o placar de 0 a 0 foi comemorado pelos cruzeirenses. Afinal de contas, o River teve a vitória na mão, mas desperdiçou um pênalti no último minuto de jogo. O classificado deste confronto vai enfrentar o San Lorenzo, da Argentina, ou o Cerro Porteño, do Paraguai.

Focado na Libertadores, o Cruzeiro poupou alguns titulares e perdeu por 2 a 0 para o Athletico-PR, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. E a equipe de Mano Menezes agora encara uma sequência complicada. Depois do duelo com o River, a Raposa enfrenta o rival Atlético-MG, pelo Brasileiro, e depois o Inter, pela semifinal da Copa do Brasil.

Já o River Plate vive uma situação muito mais confortável. O time argentino ainda está em ritmo de início de temporada. No sábado passado, empatou fora de casa com o Argentinos Juniors, pela primeira rodada do Campeonato Argentino.