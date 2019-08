Cruzeiro x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em lados opostos na tabela, Cruzeiro e Santos se enfrentam neste domingo, às 17h, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos inicia a rodada na liderança do Brasileiro, com 32 pontos, enquanto o Cruzeiro aparece apenas na 17ª posição, com 11 pontos.

ONDE ASSISTIR CRUZEIRO X SANTOS

Cruzeiro x Santos terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo canal Premiere. Os dois canais vão passar a partida em seus sites e aplicativos e o Estado vai fazer tempo real da partida.

ESCALAÇÕES DE CRUZEIRO X SANTOS

Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Robinho (Marquinhos Gabriel) e Thiago Neves; Pedro Rocha e Sassá.

Santos: Everson; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Jorge; Diego Pituca, Felipe Jonatan e Carlos Sánchez; Soteldo, Eduardo Sasha e Derlis González

HORÁRIO DA PARTIDA

O confronto será realizado às 17h, horário de Brasília, no Mineirão, em Belo Horizonte.

ÚLTIMOS JOGOS DO CRUZEIRO

Em má fase, o Cruzeiro espera iniciar uma nova era com a estreia do técnico Rogério Ceni, que estava no Fortaleza. Em campo, só problemas. O time não marca pelo menos um gol há oito jogos, não vence há nove jogos e na última rodada empatou em 2 a 2 com o Avaí, jogo que culminou na queda do técnico Mano Menezes.

ÚLTIMOS JOGOS DO SANTOS

A equipe de Jorge Sampaoli tem a liderança assegurada por pelo menos mais uma rodada, mas precisa se reabilitar após perder o clássico para o São Paulo por 3 a 2, no último dia 10, resultado que deu fim a sequência de invencibilidade de sete jogos oficiais.