Cruzeiro x São Paulo: onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h (horário de Brasília), no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido ao vivo pelo Premiere. O Estado faz o tempo real do jogo.

Há sete jogos sem vencer, o Cruzeiro está na zona de rebaixamento do Brasileirão. A equipe mineira ocupa o 18.º lugar, com 22 pontos. Já o São Paulo está de olho no G-4 do campeonato: ocupa a quinta colocação, com 43 pontos.

Últimos jogos do Cruzeiro (todos pelo Brasileirão)

13/10 - Chapecoense 1 x 1 Cruzeiro

9/10 - Cruzeiro 0 x 0 Fluminense

5/10 - Cruzeiro 1 x 1 Internacional

30/9 - Goiás 1 x 0 Cruzeiro

25/9 - Ceará 0 x 0 Cruzeiro

Últimos jogos do São Paulo (todos pelo Brasileirão)