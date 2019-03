Cruzeiro x Tombense: como assistir ao vivo ao jogo pelo Mineiro

Animado com estreia positiva na Libertadores, o Cruzeiro volta a campo neste domingo para encarar o Tombense, às 16h (horário de Brasília), no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. O jogo contará com transmissão em TV aberta e também acompanhamento em tempo real do Estado.

Onde assistir ao vivo Cruzeiro x Tombense?

Cruzeiro x Tombense terá transmissão da TV Globo (para Minas Gerais) e canal Premiere, além de minuto a minuto do Estado. O Cruzeiro inicia a rodada na terceira colocação, com 16 pontos. Já o Tombense aparece em oitavo, com nove.

Dividindo suas atenções com a Libertadores, o Cruzeiro deve levar a campo um time misto neste domingo. Na última quinta-feira, a equipe de Mano Menezes venceu o Huracán por 1 a 0 e na próxima quarta-feira volta a jogar pelo torneio continental. Em casa, vai receber o Deportivo Lara.

O Tombense não joga desde o dia 28 de fevereiro, quando foi eliminado da Copa do Brasil, ao ser derrotado pelo Botafogo, da Paraíba, nos pênaltis, por 7 a 6, após empate em 2 a 2 no tempo normal. Depois do duelo com o Cruzeiro, a equipe de Tombos enfrenta o Guarani e o Patrocinense, no encerramento da primeira fase do estadual.