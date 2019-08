Cruzeiro x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Para entrar de vez em uma nova fase, Cruzeiro e Vasco se enfrentam neste domingo, às 19h (horário de Brasília), no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, necessitando dos três pontos para se afastar ainda mais da parte debaixo da tabela e começar a sonhar com coisas maiores na competição.

Cruzeiro x Vasco terá transmissão ao vivo e exclusivo do SporTV e do Premiere. Os dois canais passarão online a partida em seus sites e aplicativos. O Estado vai fazer tempo real da partida.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE CRUZEIRO X VASCO

Cruzeiro: Fábio; Edilson, Dedé, Léo e Dodô; Henrique, Robinho, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel; Pedro Rocha e Fred

Vasco: Fernando Miguel; Pikachu, Henriquez, Ricardo e Danilo Barcelos; Richard, Raul, Andrey e Marcos Junior; Talles Magno e Marrony

O Cruzeiro, de Rogério Ceni, começa a rodada na ameaçada 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento. A equipe mineira começou a esboçar uma reação justamente após a chegada do treinador. Sob o comando de Ceni, a Raposa derrotou o Santos por 2 a 0 e empatou com o CSA em 1 a 1.

Já o Vasco aparece na 14ª colocação, com 20 pontos, e entra em campo com a confiança em alta, após derrotar o São Paulo por 2 a 0. Antes, a equipe de Vanderlei Luxemburgo havia sido goleada pelo Flamengo, mas o resultado diante dos são-paulinos serviu para dar um alívio na pressão sobre a equipe, que chegou a ocupar a zona de rebaixamento.

