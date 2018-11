Cruzeiro x Vitória: escalações, onde assistir ao vivo e horário

Cruzeiro e Vitória duelam nesta quarta-feira, às 21h45, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto os mineiros continuam apenas cumprindo tabela, os baianos precisam muito de um resultado positivo para não ver a Série B como algo ainda mais real.

Cruzeiro x Vitória terá a transmissão da TV Globo (para Salvador), Premiere para o restante do Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. O Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil e sem chances de título, joga as últimas rodadas do Brasileiro para cumprir tabela e conseguir uma boa colocação para aumentar a premiação. No último domingo, o time de Mano Menezes perdeu por 1 a 0 para o São Paulo, no Morumbi.

A situação do Vitória é bastante delicada. A equipe baiana perdeu em casa para o Atlético-PR por 2 a 1 e o resultado a jogou para a penúltima posição, com apenas 36 pontos. Mais um tropeço nesta quarta-feira pode deixar o time rubro-negro muito próximo do rebaixamento.

Escalações de Cruzeiro x Vitória

Cruzeiro: Fábio; Edilson, Léo, Manoel e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Thiago Neves, Robinho e David; Raniel (Fred)

Vitória: Ronaldo; Lucas, Ramon, Lucas Ribeiro e Marcelo Benítez; Willian Farias, Arouca e Lóe Gomes; Erick, Neílton e André Lima