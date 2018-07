Crystal Palace anuncia Alan Pardew como seu novo técnico

O Crystal Palace anunciou neste sábado a contratação do técnico Alan Pardew, sob a esperança de que o treinador repita o desempenho do seu último trabalho, em que conseguiu elevar o status do Newcastle, um time que vinha lutando contra o rebaixamento e passou a ser figura constante no meio da tabela do Campeonato Inglês.

Pardew assinou um contrato por 3 anos e meio com o Palace, clube que ele defendeu como jogador entre 1987 e 1991. Agora, ele vai ocupar a vaga deixada por Neil Warnock, demitido no último sábado.

"Estou absolutamente encantado por ser o novo técnico do Crystal Palace", disse Pardew em um comunicado no site oficial do clube. "Todo mundo sabe da minha história aqui, agora é importante elevar o clube para o próximo nível".

Pardew estava no Newcastle desde 2010, com contrato até 2020. O treinador deve ter uma recepção calorosa da torcida do Palace, que o lembra como o autor do gol que levou o time para a decisão da Copa da Inglaterra em 1991, vencida pelo Manchester United.

A estreia de Pardew será neste domingo diante do Dover, pela Copa da Inglaterra. Mas a sua principal tarefa será a de melhorar o desempenho do clube londrino no Campeonato Inglês, pois o time está na zona de rebaixamento, na 18ª colocação.