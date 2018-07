Crystal Palace anuncia chegada de Roy Hodgson, ex-técnico da seleção inglesa

Um dia depois de demitir o técnico holandês Frank de Boer, o Crystal Palace anunciou nesta terça-feira a contratação de Roy Hodgson para comandar o clube. O ex-treinador da seleção inglesa acertou um contrato válido por dois anos.

Hodgson tem 70 anos e foi técnico da Inglaterra entre 2012 e 2016, mas pediu demissão após a surpreendente eliminação para a Islândia nas oitavas de final da Eurocopa do ano passado, na França. Ray Lewington será o seu assistente no Crystal Palace.

"A ambição aqui é realista e há um enorme potencial para crescimento", comentou o treinador nesta terça-feira. "Estou muito ansioso para voltar ao futebol, faz muito tempo que não aproveito as sessões diárias de treino."

Este será o primeiro trabalho de Hodgson desde que deixou a seleção inglesa. O experiente treinador já teve passagens também por clubes como o Fulham, o Liverpool e o West Bromwich, entre tantos outros.

Com quatro derrotas do Crystal Palace em quatro partidas do Campeonato Inglês, além de nenhum gol marcado, Hodgson tentará remendar o trabalho de Frank de Boer, que ficou apenas 77 dias à frente do time. Antes da passagem pelo Palace, o holandês havia trabalhado na Inter de Milão por 84 dias. A equipe tenta se reabilitar no sábado, em casa, contra o Southampton.