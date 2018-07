Crystal Palace bate o West Bromwich e cola nos líderes do Inglês

Uma das sensações do início deste Campeonato Inglês, o Crystal Palace fez bonito mais uma vez neste sábado e colou nos líderes da competição. Em casa, a equipe contou com os gols de Bolasie e Cabaye no segundo tempo para passar pelo West Bromwich por 2 a 0 e chegar aos 15 pontos.

O resultado coloca o Crystal Palace na terceira posição provisória da tabela, atrás apenas do líder Manchester United (16 pontos) e do Manchester City (15). Na próxima rodada, daqui duas semanas, enfrenta o West Ham, em casa, dia 17. Já o West Bromwich parou nos oito pontos, em 15.º, e recebe o Sunderland também no dia 17.

Depois de um primeiro tempo truncado, o Crystal Palace só saiu na frente neste sábado aos 23 minutos do segundo tempo, quando Bolasie recebeu cruzamento da esquerda e cabeceou para a rede. Quando o West Bromwich tentava a reação, Cabaye selou o resultado em cobrança de pênalti aos 44 minutos.