Crystal Palace bate Watford e decide Copa da Inglaterra contra Manchester United O Manchester United conheceu neste domingo seu adversário na final da Copa da Inglaterra. Será o Crystal Palace, que assegurou sua vaga na decisão ao derrotar o Watford por 2 a 1, no estádio de Wembley. No sábado, o time de Louis Van Gaal vencera o Everton com gol nos acréscimos.