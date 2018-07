Crystal Palace bate West Ham e deixa lanterna do Inglês O Crystal Palace conquistou sua terceira vitória no Campeonato Inglês e deixou a lanterna da competição nesta terça-feira, na abertura da 14.ª rodada. Apoiado pelos torcedores que compareceram em bom número ao Selhurst Park, o time derrotou o West Ham por 1 a 0, com o gol de Marouane Chamakh, ex-Arsenal.