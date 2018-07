Crystal Palace vence o Bolton e será adversário do City na Copa da Inglaterra

Já garantido na quarta fase da Copa da Inglaterra após passar pelo West Ham, o Manchester City conheceu nesta terça-feira seu próximo adversário na competição. Será o Crystal Palace, que empatou no jogo de ida e precisou da segunda partida para eliminar o Bolton por 2 a 1, em casa.

Em péssima fase, o Crystal Palace segurou um empate por 0 a 0 na ida. Já nesta segunda partida, levou um susto no início do segundo tempo com o gol de Henry para o Bolton, mas buscou a virada nos minutos seguintes graças a Benteke, ex-Liverpool, que marcou duas vezes.

A classificação é um respiro para o time do técnico Sam Allardyce, que vive péssima fase e havia vencido apenas uma das 16 partidas anteriores. Agora, duelará com o Manchester City de Pep Guardiola, que também está pressionado depois de ter sido goleado pelo Everton por 4 a 0 no último fim de semana.

Além do Crystal Palace, somente outras duas equipes da primeira divisão inglesa entraram em campo nesta terça. E elas se enfrentaram. Quem levou a melhor foi o Burnley, que venceu o Sunderland por 2 a 0 em casa, no "replay", e se classificou à quarta fase, após também ter empatado por 0 a 0 na ida.

Vokes e Gray marcaram os gols da equipe. Agora, ela enfrentará na próxima fase o Bristol City, que conseguiu a classificação no "replay" ao derrotar o Fleetwood Town por 1 a 0, fora de casa. Outro que buscou a vaga nos domínios do adversário foi o Sutton United, que passou pelo AFC Wimbledon por 3 a 1 e será o próximo rival do Leeds.