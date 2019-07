Após demitir Marcelo Cabo, CSA anuncia a contratação de Argel Fucks

Depois de não chegar a um acordo com Lisca, o CSA voltou ao mercado em busca de um novo treinador e na manhã desta terça-feira anunciou a contratação de Argel Fucks. Ele chega para substituir Marcelo Cabo, demitido no último domingo após a derrota para o Sport, por 3 a 1, no Recife, por um torneio amistoso.

LEIA TAMBÉM > Marcelo Cabo é demitido do cargo de técnico no CSA após perder amistoso no Recife

O novo treinador já está em Maceió e comanda o primeiro treinamento na tarde desta terça e a estreia será justamente contra o Sport, nesta quarta, no Rei Pelé, no jogo de volta da Taça dos Campeões, torneio amistoso alusivo aos títulos estaduais conquistados pelos clubes nesta temporada. O time alagoano precisa ganhar por pelo menos dois de vantagem para ficar com a taça.

Sem clube desde que deixou o Coritiba em fevereiro, às vésperas da semifinal do Campeonato Paranaense, Argel vai estrear oficialmente no próximo dia 14, contra o Corinthians, no Itaquerão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O time tem seis pontos e está na penúltima colocação.

Ex-zagueiro de Internacional, Santos, Palmeiras e Benfica, entre outros, Argel Fucks tem 44 anos e iniciou a carreira de treinador em 2008, no Mogi Mirim. Depois, passou por Criciúma, Guarani, Figueirense, Avaí, Portuguesa, Internacional, Vitória e Goiás, entre outros.