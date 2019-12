CSA aposta em Jacozinho para evitar queda e recebe o Bahia

Juntar os cacos e se reconstruir rapidamente. Esse é o objetivo do CSA na reta final do Campeonato Brasileiro. Afinal, o clube alagoano perdeu, de maneira inesperada, o técnico Argel Fucks para um "convite muito forte" vindo do Ceará. A palavra agora está com o ex-ídolo do time, Jacozinho.

"Acredito estar preparado para mais este teste, confiante de que podemos buscar essa permanência. Sabemos que é difícil, mas temos esperança. Isso que é importante, porque os jogadores estão comprometidos", declarou o novo técnico.

Para os últimos três jogos, que são vitais na luta contra o rebaixamento, a diretoria concedeu o comando técnico para Jacozinho, que tem o cargo de auxiliar permanente e se tornou ídolo do clube como jogador durante a década de 1980.

E a primeira "decisão" para tentar a permanência será neste domingo, às 18 horas, diante do Bahia, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 36.ª rodada do Brasileirão. Depois, vai visitar a rebaixada Chapecoense e finaliza a temporada diante da torcida contra o São Paulo. No momento, o time soma 32 pontos, quatro a menos do que o Cruzeiro (36) e seis atrás do Ceará (38), o primeiro clube fora da degola.

Para este confronto, a baixa é o meia argentino Jonatan Gómez, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, na última quinta-feira. Dessa forma, a tendência é que Jean Cléber, mais ofensivo, entre na sua vaga. Ou Warley, uma opção mais defensiva. Caso queira deixar a equipe alagoana com três atacantes, Bruno Alves é outra opção.

De qualquer forma, a tendência é que a escalação seja confirmada somente momentos antes do jogo. "Não tem muito o que inventar. É só uma questão mesmo de uma ou outra escolha, porque todos estão prontos para entrar", garantiu Jacozinho.