CSA bate Brasil de Pelotas, volta a vencer na Série B e segue no G4

O CSA voltou a vencer após duas rodadas e segue firme na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. O time alagoano recebeu na noite desta terça-feira o Brasil de Pelotas no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), e venceu por 2 a 0, na partida que abriu a 33ª rodada.

Com a vitória, o time da casa chegou aos 54 pontos, seis a menos do que o líder Fortaleza e três a mais do que o Vila Nova, primeiro time fora do G4. No entanto, todas as demais equipe ainda vão entrar em campo na rodada.

O Brasil, com 37 pontos, se complica na briga contra o rebaixamento. A equipe gaúcha ocupa a 15ª colocação e está cinco pontos acima de Sampaio Corrêa e Paysandu, primeiros times dentro da zona do rebaixamento. Essa distância, portanto, pode ser reduzida a dois pontos.

O jogo começou movimentado em Maceió, com o CSA buscando o ataque, mas o Brasil também levando perigo, principalmente em contragolpes e jogadas de bola parada.

O time da casa apostava mais nos chutes de longa distância e quase abriu o placar em tiro forte de Didira. Aos 44 minutos, o lateral-esquerdo Rafinha também arriscou de longe, e de perna direita. A bola desviou em Hugo Cabral e traiu o goleiro Marcelo Pitol, morrendo no fundo do gol.

Na segunda etapa, o Brasil tentou responder, mas não mostrava força ofensiva para pressionar o adversário. Bem postado defensivamente, o CSA tomava conta da partida sem se lançar demais ao ataque, mas também sem correr riscos.

Com isso, o jogo foi mais lento na segunda etapa e com poucos lances de perigo. Satisfeita com o resultado, a equipe alagoana administrou a vantagem até o final e ainda matou o jogo aos 45 minutos. Didira recebeu na entrada da área, bateu colocado e acertou lindo chute no ângulo direito de Marcelo Pitol.

O Brasil de Pelotas volta a campo no dia 1º de novembro, quando visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 34ª rodada da Série B. No dia seguinte, o CSA vai ao Castelão, em São Luís (MA), enfrentar o Sampaio Corrêa.

FICHA TÉCNICA:

CSA 2 x 0 BRASIL DE PELOTAS

CSA - Lucas Frigeri; Celsinho, Leandro Souza, Xandão e Rafinha; Yuri, Dawhan, Daniel Costa (Juan) e Didira; Hugo Cabral (Rubens) e Walter (Neto Berola). Técnico: Marcelo Cabo.

BRASIL DE PELOTAS - Marcelo Pitol; Tiago Cametá, Leandro Camilo, Heverton e Bruno Collaço; Leandro Leite, Itaqui (Maicon Assis), Rafael Gava, Wallace Pernambucano e Diego Miranda (Michel); Welinton Júnior (Lourency). Técnico: Rogério Zimmermann.

GOLS - Hugo Cabral, aos 44 minutos do primeiro tempo, e Didira, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Xandão, Yuri, Dawhan e Neto Berola (CSA); Leandro Leite e Rafael Gava (Brasil de Pelotas).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).