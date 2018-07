CSA cede empate ao Atlético-GO e perde chance de liderar a Série B

O CSA sentiu o gosto de liderar o Campeonato Brasileiro da Série B, nesta segunda-feira, até os 38 minutos do segundo tempo, quando sofreu o gol de empate do Atlético Goianiense, ficando no 2 a 2, em partida realizada no Estádio Olímpico, pela 17ª rodada. O destaque foi o atacante Júnior Brandão, que, com os dois gols marcados nesta segunda-feira, assumiu a artilharia da competição, ao lado de Lucão, do Goiás, com oito gols.

Apesar de oito jogos sem derrota, o CSA ficou na vice-liderança, com os mesmos 30 pontos do Fortaleza, que vai jogar nesta terça-feira. No entanto, perde pelo número de vitórias: nove a oito. Já o Atlético Goianiense subiu provisoriamente para a quarta posição, com 27.

Atlético-GO e CSA fizeram um primeiro tempo intenso. O time goiano precisou de apenas três minutos para abrir o marcador. Júnior Brandão recebeu na entrada da área e jogou no ângulo de Lucas Frigeri. Mas a resposta da equipe alagoana foi imediata. Aos seis, Celsinho cruzou e Didira deixou tudo igual.

Aos oito minutos, um susto no Estádio Olímpico. Niltinho disputou a bola com Bruno Santos e chocou a cabeça no cotovelo do adversário. Imediatamente caiu no chão desacordado e acabou deixando o campo de ambulância. Ele está no Hospital de Urgências de Goiânia e passa bem.

Quando a bola voltou a rolar, o CSA foi para cima e ampliou. Aos 19 minutos, Bruno Santos colocou a mão na bola dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti. Daniel Costa foi para a cobrança e fez o segundo. O time alagoano desacelerou depois do gol e chegou a ter apenas 38% de posse de bola, mas foi mais preciso do que os goianos.

No segundo tempo, o Atlético-GO estava disposto a empatar, mas a bola insistiu em não entrar. Logo de cara, Lucas Rocha cruzou na medida para Renato Kayser. Ele cabeceou no travessão. Os dois estiveram envolvidos em mais um bom lance do time goiano. Desta vez, a bola ficou na trave.

O Atlético-GO continuou pressionando e chegou ao empate aos 38 minutos. Júlio César desmanchou o sistema defensivo do CSA ao dar um toque de Calcanhar para Júnior Brandão. Ele pegou de primeira e fez um bonito gol no Olímpico.

De olho na liderança, o CSA impôs pressão no final, mas não conseguiu ficar novamente na frente do marcador. Na conclusão de Daniel Costa, Jefferson fez a defesa.

Na próxima rodada, o CSA visita o Avaí na sexta-feira, às 19h15, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. No sábado, às 16h30, o Atlético-GO enfrenta o São Bento, no Walter Ribeiro, em Sorocaba.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2 X 2 CSA

ATLÉTICO-GO - Jefferson; Alisson, Lucas Rocha, Oliveira e Bruno Santos; Rômulo, Fernandes (Júlio César) e João Paulo; Renato Kayser (Wesley Natã), Júnior Brandão e André Luís (João Pedro). Técnico: Cláudio Tencati.

CSA - Lucas Frigeri; Celsinho, Leandro Souza, Xandão e Rafinha; Yuri, Niltinho (Escheverría), Daniel Costa, Juan (Dawhan) e Didira; Alemão (Hugo Cabral). Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Júnior Brandão, aos três, Didira, aos seis, e Daniel Cosa, aos 19 minutos do primeiro tempo. Júnior Brandão, as 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Felipe Gomes da Silva (PR).

CARTÕES AMARELOS - André Luís e Oliveira (Atlético-GO); Echeverría (CSA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO).