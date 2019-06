CSA critica arbitragem e diz que vai pedir impugnação de jogo contra o Flamengo

A diretoria do CSA criticou a arbitragem da partida em que foi derrotado pelo Flamengo, na noite desta quarta-feira, e informou que vai pedir a impugnação da partida junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

"A diretoria do Centro Sportivo Alagoano informa que vai colher as imagens da partida contra o Flamengo, ocorrida nessa quarta-feira (12). O árbitro paulista Douglas Marques das Flores não marcou uma penalidade para o CSA", informou o clube alagoano, em comunicado.

O lance destacado pelo CSA aconteceu aos 31 minutos do primeiro tempo. Dentro da área da equipe alagoana, um bate-rebate culminou em finalização de Apodi que acertou o braço de Willian Arão. A jogada foi analisada pelo árbitro de vídeo (VAR) e Douglas Marques, o juiz da partida, descartou a penalidade após consultar o auxílio.

"O departamento jurídico vai tomar todas as medidas cabíveis para entrar com uma ação no STJD com um pedido de impugnação do jogo. Foram cinco minutos e meio de paralisação da partida para análise do lance no VAR, mas mesmo assim não foi assinalado a penalidade máxima", completou a diretoria do CSA, em seu comunicado.

Se confirmada a decisão do clube de acionar o STJD, será a segunda vez neste Brasileirão que o árbitro de vídeo vai parar na corte do tribunal desportivo. O primeiro aconteceu em razão de polêmica no duelo entre Botafogo e Palmeiras, pela sexta rodada. Uma marcação de pênalti foi contestada pelo clube carioca, que alegou que o árbitro recorreu ao VAR após ter mandado o lance seguir. O STJD ainda não julgou o caso.