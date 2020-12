CSA derrota lanterna Oeste em Maceió e entra no G-4 da Série B

Depois de um começo muito ruim, sendo um dos times que mais sofreu com a pandemia do novo coronavírus, o CSA chegou pela primeira vez ao G-4, a zona de acesso à primeira divisão, da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao vencer o Oeste, por 2 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Rei Pelé, o time alagoano atingiu os 44 pontos, em quarto lugar.

Pelo menos, provisoriamente, o CSA vai ficar entre os quatro melhores, mas pode perder a posição ao final da 28ª rodada. De outro lado, o Oeste, apesar do esforço, continua na lanterna com apenas 16 pontos, com um "pé" na Série C de 2021.

O jogo começou equilibrado com os dois times se estudando. Aos poucos, o CSA foi se soltando e mostrou mais disposição ofensiva. Mas, na prática, pouco criou no ataque para finalizar e abrir o placar.

O primeiro gol foi acidental aos 31 minutos. Rodrigo Pimpão, pelo lado esquerdo, fez o levantamento na área, onde Nadson tentou cabecear. O zagueiro Maurício Barbosa, estreante da noite, na ânsia de tentar salvar mandou contra suas próprias redes. A bola tocou em sua perna e joelho, antes de surpreender o goleiro Caíque França, aos 31 minutos.

O segundo gol foi uma falha coletiva da defesa, que saiu jogando com passes curtos e perdeu a posse. Nadson ficou com a bola, invadiu a grande área e chutou no canto do goleiro aos 34 minutos. Os dois gols, em falhas próprias, baixaram o astral dos paulistas.

No intervalo, o técnico Roberto Cavalo voltou com três substituições no Oeste. Entraram o lateral Salomão no lugar de Caetano, o volante Yuri, na vaga de Lídio, e o atacante Bruno Alves, no posto de Bruno Lopes. O time também voltou com mais disposição.

Tanto que diminuiu o placar aos nove minutos. Pelo lado esquerdo, Léo Ceará cobrou a falta em curva em direção à pequena área. O zagueiro Maurício Barbosa subiu de frente e testou firme, deixando o goleiro Matheus Mendes sem reação, apesar de saltar na bola.

O CSA quase devolveu aos 11 minutos, quando Diego Renan invadiu a área sozinho e parou nas mãos do goleiro Caíque que aterrissou nos pés do adversário. O Oeste manteve a pressão no ataque, mesmo correndo o risco de sofrer algum contra-ataque. Aos 39 minutos, o CSA quase matou o jogo quando Diego Renan desceu pelo lado esquerdo e, mesmo sem ângulo, finalizou forte. A bola tocou na trave direita e saiu.

Depois disso, o CSA priorizou a marcação e não se arriscou mais até os 51 minutos, quando aconteceu o apito final.

Pela 29ª rodada, na terça-feira à noite, os dois times voltam a campo. O CSA vai enfrentar o Cruzeiro, às 21h30, no Mineirão em Belo Horizonte (MG). O Oeste vai pegar o Cuiabá, às 16 horas, na Arena Barueri.

FICHA TÉCNICA:

CSA 2 x 1 Oeste

CSA - Matheus Mendes; Cedric, Rodolfo Filemon, Luciano Castán e Diego Renan; Geovane, Yago (Gabriel) e Nadson (Rodrigo Andrade); Rone (Andrigo), Rodrigo Pimpão (Victor Paraíba) e Pedro Lucas (Marquinhos). Técnico: Mozart.

OESTE - Caíque França; Matheus Rocha (Ramon), Maurício Barbosa, Luanderson e Caetano (Gustavo Salomão); Lídio (Yuri), Caio (Luan) e Léo Ceará; Bruno Lopes (Bruno Alves), Fábio e Pedrinho. Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Maurício Barbosa, contra, aos 31, e Nadson, aos 34 minutos do primeiro tempo. Maurício Barbosa, aos 9 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Andrade e Rodrigo Pimpão (CSA); Yuri, Caio e Bruno Alves (Oeste).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).