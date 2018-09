CSA derrota o Figueirense de virada e encosta no líder Fortaleza na Série B

Após ver o Fortaleza vacilar na liderança da Série B nas últimas rodadas, o CSA conseguiu se aproximar de vez e promete uma briga acirrada pela ponta. No final da tarde deste sábado, o time alagoano conseguiu uma virada por 2 a 1 sobre o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, pela 26.ª rodada, e diminuiu para um ponto a distância em relação ao líder.

Com o resultado, o CSA segue na vice-liderança, agora com 46 pontos contra 47 do Fortaleza, que foi derrotado por 2 a 0 para o Criciúma. A equipe catarinense, por sua vez, se distanciou da zona de classificação. Está na sétima colocação, com 38 pontos, ainda sob o risco de perder uma posição até o encerramento da rodada.

O Figueirense começou a partida apostando na boa movimentação de Elton entre os defensores adversários e funcionou. O atacante tentou pela primeira vez, aos oito minutos, em uma finalização que passou muito perto após desvio. Na segunda tentativa, aos dez, recebeu cruzamento de Diego Renan, em cobrança de escanteio, e subiu livre para abrir o placar.

Com a vantagem no placar, o time da casa diminuiu o ritmo e acabou dando espaço para o CSA, que cresceu no jogo. O gol de empate saiu aos 25 minutos, quando a bola sobrou para Matheus Lopes dentro da pequena área após escanteio e ele mandou para a rede. Os momentos finais do primeiro tempo foram de equilíbrio e ninguém desempatou.

O Figueirense voltou mais ofensivo para o segundo tempo, com a entrada do atacante Jorge Henrique no lugar do volante Zé Antônio. A mudança até surtiu efeito, mas também deu espaço para o CSA. Depois de algumas chances para os dois lados, o time alagoano conseguiu a virada aos 32 minutos, contando com uma falha do goleiro Denis após finalização de Dawhan. O goleiro não segurou a bola, que com efeito balançou as redes. Após uma pressão intensa da equipe catarinense, o placar prevaleceu.

O CSA volta a campo já na próxima terça-feira, às 19 horas, em duelo contra o Vila Nova, no Rei Pelé, pela abertura da 27.ª rodada. O Figueirense, por sua vez, tem compromisso no Orlando Scarpelli, onde recebe o São Bento, às 20h30 da próxima sexta-feira.

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 1 x 2 CSA

FIGUEIRENSE - Dênis; Diego Renan (Maikon Leite), Cleberson, Nogueira e João Paulo; Zé Antônio (Jorge Henrique), Matheus Sales, Renan Mota (Betinho), Juninho e Gustavo Ferrareis; Elton. Técnico: Milton Cruz.

CSA - Felipe Garcia; Wellington Silva, Leandro Souza, Matheus Lopes e Rafinha; Yuri, Dawhan, Pio, Echeverría e (Muriel) Juan; Rubens (Xandão). Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Elton, aos quatro e Matheus Lopes aos 25 minutos do primeiro tempo. Dawhan aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBTIRO - Rafael Traci (PR)

CARTÕES AMARELOS - João Paulo (Figueirense); Felipe Garcia, Leandro Souza, Pio e Wellington Silva (CSA).

RENDA - R$ 117.612,00

PÚBLICO - 5.177 pagantes

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).