CSA divulga mais dois jogadores infectados com covid-19; casos sobem para 20

O CSA anunciou nesta quinta-feira mais dois testes positivos de covid-19 em seu elenco. Anteriormente, o time alagoano já havia divulgado 18 jogadores infectados com o coronavírus, o que sobe para 20 o número de casos da equipe, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

O clube entrou em campo pela final do Campeonato Alagoano, diante do CRB, e após a partida detectou nove infectados no elenco. Em seguida, em nova rodada de testes, outros nove atletas também tiveram resultado positivo para o vírus. Sem poder contar com 18 jogadores, a equipe já teve seu jogo contra a Chapecoense adiado, duelo que aconteceria na última quarta-feira. Agora, a equipe pede também a suspensão do jogo contra o Cuiabá, marcado para este sábado.

Leia Também Jogadores testam negativo e Guarani terá quase força máxima contra Botafogo-SP

Em breve nota em seu site oficial, o CSA informou que todos os 20 atletas infectados com covid-19 estão sendo acompanhados pelo departamento médico do clube. Em entrevista ao programa Seleção SporTV, Omar Coelho, vice-presidente da equipe, disse já ter tido problemas de elenco antes e que já teve conversas com a CBF anteriormente.

"No jogo contra o Guarani, nós vínhamos pedindo à CBF, já que perdemos nove titulares, o adiamento daquele jogo. Fomos discutindo com eles e, lamentavelmente, não foi aceito", declarou o dirigente. "Depois, mais nove jogadores. Abrimos a negociação novamente com a CBF e preparamos o nosso jurídico, porque poderia haver insensibilidade e parecia estar havendo isso."

Até o momento, a CBF ainda não se posicionou sobre o adiamento do jogo do CSA contra o Cuiabá. Porém, Coelho mostrou preocupação já que não poderá contar com 20 dos 31 jogadores inscritos na Série B, que incluiu três goleiros, três machucados e um das categorias de base.