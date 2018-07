CSA e Botafogo-SP empatam em seus jogos, mas continuam na liderança da Série C

CSA e Botafogo-SP não precisaram nem vencer para manter a liderança de seus grupos dentro do Campeonato Brasileiro da Série C, neste domingo, quando foram disputados cinco jogos pela nona rodada. O time alagoano ficou no 0 a 0 em casa com o Cuiabá, enquanto o time paulista empatou fora por 1 a 1 com o Ypiranga.

No Grupo A, o CSA até tentou, mas não conseguiu superar a boa marcação do Cuiabá, dentro do estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Mas lidera com folga, com 18 pontos, três na frente do Sampaio Corrêa, que foi até João Pessoa (PB) e venceu, de virada, por 2 a 1, o Botafogo-PB.

O Sampaio, com 15 pontos, deixou para trás o próprio time paraibano, com 14 pontos, em quarto lugar, e o Fortaleza, em terceiro, com 14 pontos e melhor saldo de gols que o Botafogo-PB: 5 a 2.

O Cuiabá, em recuperação, já tem 10 pontos, em sexto lugar. Está atrás do Remo, em quinto com 12 pontos, porque perdeu dentro do Mangueirão, por 1 a 0, para o Salgueiro, ainda lanterna com oito pontos. Confiança e ASA, ambos com nove pontos, se enfrentam nesta segunda-feira à noite.

LÍDER ISOLADO

No equilibrado Grupo B, o Botafogo-SP ainda lidera sozinho, com 14 pontos graças ao empate por 1 a 1 com o Ypiranga, em Erechim (RS). O time paulista empatou a partida apenas nos acréscimos, aos 48 minutos, com Mário. O time de Ribeirão Preto completou seis jogos de invencibilidade.

O time gaúcho é vice-líder, com 13 pontos, por ter mais gols (10 a 9) do que o São Bento, que pela manhã segurou o empate sem gols com o Volta Redonda, com 12 pontos, em sexto lugar.

O equilíbrio é muito grande, o que deixa acirrada a briga por vaga dentro do G4 zona de classificação. O Tupi também soma 13 pontos e ocupa a quarta posição, superando o Tombense, também com 13, apenas pelo saldo de gols: 1 a 0.

A rodada vai ser completada nesta segunda-feira à noite com o duelo entre o Mogi Mirim, lanterna, com sete pontos, e o Joinville, oitavo, com dez.

Confira os jogos da 9.ª rodada da Série C:

SÁBADO

Tombense-MG 2 x 1 Macaé-RJ

Bragantino-SP 0 x 0 Tupi-MG

Moto Club-MA 1 x 0 Fortaleza-CE

DOMINGO

Volta Redonda-RJ 0 x 0 São Bento-SP

Ypiranga-RS 1 x 1 Botafogo-SP

CSA-AL 0 x 0 Cuiabá-MT

Botafogo-PB 1 x 2 Sampaio Corrêa-MA

Remo-PA 0 x 1 Salgueiro-PE

SEGUNDA

20h30 - Confiança-SE x ASA-AL

21h - Mogi Mirim-SP x Joinville-SC