CSA e Botafogo-SP vencem seus 'únicos carrascos' nesta Série C e retomam a ponta

CSA e Botafogo-SP confirmaram as suas condições de mandantes e venceram, neste domingo à tarde, pela 12.ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro da Série C. Com isso, lideram, respectivamente, os Grupos A e B da competição. No sábado, dormiram na ponta Fortaleza e Tupi.

Os líderes ainda tiveram a chance de devolver a derrota para seus "únicos carrascos" no primeiro turno. É o caso do CSA, que dentro do estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), fez 2 a 1 em cima do Botafogo-PB, que tinha vencido na Paraíba por 2 a 0, ainda pela terceira rodada.

O CSA retomou a ponta com 23 pontos, seguido pelo Fortaleza com 21, Sampaio Corrêa (19) e Remo (16), que estão dentro da zona de classificação. O Botafogo-PB segue em sexto lugar com 14 pontos no Grupo A.

Pelo Grupo B, o Botafogo-SP também não perdoou o seu único carrasco ao fazer 2 a 1 em cima do Volta Redonda, dentro do estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. No Rio de Janeiro, o time paulista tinha perdido por 2 a 0.

A vitória deixou o Botafogo com 21 pontos e, de novo, na liderança que no sábado ficou nas mãos do Tupi, com 20. São Bento e Tombense completam a zona de classificação, com 17 pontos cada. O Volta Redonda fica em quinto lugar, com 17.

Na briga contra o rebaixamento, o Bragantino segurou o empate sem gols com o Ypiranga, na cidade gaúcha de Erechim (RS). Mesmo assim, o time paulista é o penúltimo colocado, em nono, com 12 pontos, mesma pontuação do Macaé, que leva vantagem no número de vitórias: 3 a 2. O lanterna é o Mogi Mirim, com 10. O Ypiranga fica com 15 pontos, em sexto lugar. Está a três pontos da degola e a dois pontos do bloco de classificação.

Esta 12.ª rodada termina nesta segunda-feira à noite com dois jogos válidos pelo Grupo A. O Confiança recebe o Moto Club, enquanto o Cuiabá enfrenta o Remo, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

Confira os jogos da 12.ª rodada da Série C:

Sábado

Macaé-RJ 0 x 0 São Bento-SP

Mogi Mirim-SP 1 x 1 Tombense-MG

Tupi-MG 3 x 1 Joinville-SC

Sampaio Corrêa-MA 1 x 0 ASA-AL

Fortaleza-CE 1 x 0 Salgueiro-PE

Domingo

Ypiranga-RS 0 x 0 Bragantino-SP

CSA-AL-AL 2 x 1 Botafogo-PB

Botafogo-SP 2 x 1 Volta Redonda-RJ

Segunda-feira

20h30

Confiança-SE x Moto Club-MA