CSA e Fortaleza empatam sem gols em duelo pela liderança da Série B

Ninguém conseguiu balançar as redes no duelo dos líderes da Série B do Campeonato Brasileiro. CSA e Fortaleza se enfrentaram no estádio Rei Pelé, em Maceió, nesta sexta-feira, pela 16ª rodada, e ficaram no empate sem gols.

Com o resultado, o time alagoano chegou aos 29 pontos e permanece com um a menos do que o adversário, que segue liderando, agora com 30. Vila Nova, com 27 pontos, e Avaí, com 26, completam o G4, a zona de acesso.

Em um primeiro tempo de muitas alternativas, as duas equipes mostraram porque estão no topo da Série B. O CSA tinha mais posse e trabalhava a bola em busca de um espaço para finalizar, enquanto o Fortaleza se fechava e também levava perigo nos contragolpes.

Na melhor chance da primeira etapa, Yuri lançou Walter e o centroavante saiu de frente com o goleiro Marcelo Boeck, que fechou bem o ângulo e abafou a finalização, salvando a equipe cearense.

O ritmo caiu na segunda etapa e a partida ficou travada no meio de campo, com muita marcação de ambas as partes e pouco espaço para jogadas agudas. A chance mais clara de gol aconteceu somente aos 38 minutos, quando Alemão, que entrou no lugar de Walter no CSA, fez bela jogada pela esquerda e serviu Daniel Costa. A bola já ia entrando, mas Nenê Bonilha cortou em cima da linha e salvou o Fortaleza.

O CSA volta a campo na próxima segunda-feira, quando visita o Atlético-GO no estádio Olímpico de Goiânia, em partida que abre a 17.ª rodada da Série B. Na terça-feira, o Fortaleza recebe o Avaí, no Castelão.

FICHA TÉCNICA

CSA 0 X 0 FORTALEZA

CSA - Lucas Frigeri; Celsinho, Leandro Souza, Xandão e Rafinha; Yuri, Ferrugem (Juan), Niltinho (Echeverria), Daniel Costa e Didira; Walter (Alemão). Técnico: Marcelo Cabo.

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Tinga, Diego Jussani, Ligger e Leonan; Derley, Nenê Bonilha (Felipe), Marcinho (Douglas Coutinho), Dodô e Marlon; Wilson (Getterson). Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

CARTÕES AMARELOS - Niltinho (CSA); Derley e Nenê Bonilha (Fortaleza).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).