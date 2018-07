CSA e Volta Redonda empatam no jogo de ida da final da Série D

O jogo de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro terminou empatada sem gols. Mesmo com o apoio dos torcedores, o CSA desperdiçou várias chances de marcar e ficou no 0 a 0 contra o Volta Redonda, neste domingo à noite. O duelo foi realizado no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Além dos finalistas, os semifinalistas São Bento de Sorocaba (SP) e Moto Club-MA também garantiram o acesso para a Série C.

Apesar de não ter vencido em casa, o CSA ainda está em boa situação. Para ser campeão, basta conseguir um empate com gols na volta, marcada para o próximo sábado, às 21 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). O time fluminense precisa vencer para levantar a taça ou então empatar sem gols para levar a disputa aos pênaltis.

O CSA demorou a encaixar o jogo no primeiro tempo. Preso à forte marcação do Volta Redonda, o time da casa assumiu o controle do jogo apenas perto dos 30 minutos. Algumas chances foram criadas a partir de então. A melhor delas aos 33 minutos, quando o atacante Jônatas Obina saiu na cara do goleiro Mota e chutou no travessão.

Na segunda etapa, o jogo foi mais equilibrado, mas as melhores oportunidades foram criadas pelos donos da casa. A principal delas aconteceu aos 20 minutos. O volante Panda pegou sobra do atacante Marcelo Nicácio e saiu na cara do gol. O goleiro Mota saiu bem e abafou o lance. E o jogo ficou mesmo no 0 a 0.