CSA empata clássico alagoano contra o CRB e segue na vice-liderança da Série B

Apesar da expectativa de muitas emoções, CSA e CRB fizeram o "Clássico das Multidões" em Maceió e ficaram no empate sem gols e sem graça, no estádio Rei Pelé, neste sábado. O duelo foi válido pela 10.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o empate, o CSA continua na segunda colocação com 19 pontos somados - atrás apenas do Fortaleza, que tem 23 e perdeu para o São Bento. Já o CRB vive um momento totalmente diferente na tabela de classificação. Com oito pontos, está na 19.ª e penúltima posição, dentro da zona de rebaixamento.

O CRB começou a partida fazendo pressão na área adversária. Mas logo o CSA equilibrou o duelo e criou a primeira oportunidade de perigo. Aos 8 minutos, Daniel Costa recebeu livre na entrada da grande área e arriscou um chute forte, obrigando o goleiro adversário a se esticar todo para fazer a defesa.

A partir daí, a partida ficou bastante truncada no meio de campo, com muitas faltas cometidas. Tanto que as boas chances vieram em jogadas de bola parada. Aos 22 minutos, em uma cobrança ensaiada, o chute de Niltinho parou na defesa do goleiro João Carlos. Já aos 35, o CRB respondeu quando Neto Baiano também soltou o pé em uma falta, mas a bola pegou muita força e saiu rente à trave, pela linha de fundo.

Nos minutos finais, os dois times foram para o abafa e o CSA teve mais uma chance de balançar as redes. Aos 45 minutos, Daniel Costa pegou a sobra e chutou de primeira. Batido no lance, João Carlos só olhou a bola sair rente à trave. Até por conta disso, o primeiro tempo terminou empatado sem gols.

Na volta do intervalo, a partida seguiu movimentada com os dois times buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Logo aos quatro minutos, Mazola fez bela jogada para o CRB e chutou rasteiro, a bola desviou no zagueiro Xandão e quase enganou o goleiro do CSA. Do outro lado, Didira fez pela jogada e quase abriu o placar para o time mandante.

Após sair do banco de reservas, o atacante Walter teve uma boa chance para colocar CSA em vantagem. Aos 32 minutos, Niltinho bateu falta e o centroavante apareceu de surpresa na área, mas acabou mandando a bola no travessão. Nos minutos finais, ambos os times foram para o tudo ou nada, mas sem sucesso. Por isso, o jogo terminou mesmo com o placar zerado.

Pela 11.ª rodada da Série B, na próxima sexta-feira, o CRB volta a jogar como mandante contra a Ponte Preta, às 21h30, no estádio Rei Pelé. Já no sábado, o CSA encara o Paysandu, fora de casa, no estádio da Curuzu, às 21 horas, em Belém.

FICHA TÉCNICA

CSA 0 x 0 CRB

CSA - Mota; Celsinho, Roger, Xandão e Rafinha; Edinho, Ferrugem, Didira (Walter) e Daniel Costa (Pingo); Niltinho (Hugo Cabral) e Michel Douglas. Técnico: Marcelo Cabo.

CRB - João Carlos; Edson Ratinho, Everton Sena, Anderson Conceição e Diego; Claudinei, Lucas, Alípio (Mazola) e Cleiton Xavier (Leilson); Diego Rosa (Willians Santana) e Neto Baiano. Técnico: Júnior Rocha.

CARTÕES AMARELOS - Didira e Xandão (CSA); Diego, Leilson e Mazola (CRB).

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

RENDA - R$ 192.850,00.

PÚBLICO - 10.051 pagantes.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).