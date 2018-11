CSA empata com o Atlético-GO em casa e vê sonho de acesso à elite adiado

Ainda não foi neste sábado que o CSA garantiu o acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter criado os principais lances de perigo, o time alagoano ficou no empate sem gols com o Atlético-GO, no Estádio Rei Pelé, pela 36.ª rodada da Série B.

Invicto há quatro jogos, o CSA se manteve entre os líderes, com 59 pontos, três a mais que a Ponte Preta, quinta colocada. Já o Atlético-GO praticamente deu adeus as chances de conquistar o acesso e segue em oitavo lugar, com 53.

Podendo conquistar o acesso em caso de vitória, o CSA pressionou o Atlético-GO durante todo o primeiro tempo e criou os principais lances de perigo. Rafinha acertou a trave de Kléver em cobrança de falta e Juan exigiu grande defesa do goleiro em chute rasteiro. Nos minutos finais foi a vez de Dawhan assustar.

A etapa final foi mais equilibrada com os dois times criando boas oportunidades. Rubens tirou o gol de Didira ao desviar chute do companheiro de cabeça. Na sequência, João Paulo mandou no cantinho e Lucas Frigeri foi buscar. Nos minutos finais, o CSA quase marcou com Neto Berola e o Atlético-GO respondeu através de Pedro Bambu.

O CSA volta a campo no sábado, quando faz um confronto direto contra o Avaí, às 17 horas, no Rei Pelé, em Maceió. Na sexta-feira, o Atlético-GO recebe o São Bento, às 20h30, no Antônio Accioly, em Goiânia. Os jogos são válidos pela penúltima rodada da competição.

FICHA TÉCNICA:

CSA 0 X 0 ATLÉTICO-GO

CSA - Lucas Frigeri; Celsinho, Elivelton, Xandão e Rafinha; Yuri, Dawhan, Juan (Neto Berola) e Didira (Walter); Hugo Cabral e Rubens (Jhon Cley). Técnico: Marcelo Cabo.

ATLÉTICO-GO - Kléver; Alisson, Lucas Rocha, Gilvan e Jonathan; Pedro Bambu, Fernandes e João Paulo; André Luís (Bruno Santos), Júlio César (Thiago Santos) e Renato Kayzer. Técnico: Wagner Lopes.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS Didira (CSA); Jonathan e Fernandes (Atlético-GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).