CSA empata com Sampaio Corrêa e não dispara na liderança da Série C do Brasileiro

O CSA-AL desperdiçou uma boa oportunidade para disparar na liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional -, neste domingo, ao empatar por 1 a 1 com o Sampaio Corrêa-MA, pela 11.ª rodada, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Mas o time alagoano continua na frente dos concorrentes, agora com 20 pontos e uma série invicta de nove jogos, embora sem vencer há três.

O resultado deixou o CSA dois pontos à frente do Fortaleza-CE, o vice-líder. O Sampaio Corrêa manteve a terceira posição, com 16, seguido pelo Salgueiro-PE, com 14, que fecha a zona de classificação. Os dois gols saíram no segundo tempo. Daniel Costa, cobrando falta, abriu o placar para o time alagoano, que sofreu o empate aos 30 minutos marcado por Isac.

Pelo Grupo B, em Erechim (RS), Ypiranga-RS e Tupi-MG empataram por 1 a 1. O resultado foi melhor para o time mineiro, que se manteve na vice-liderança com 17 pontos, um a menos do que o Botafogo-SP. Volta Redonda-RJ e São Bento-SP, ambos com 16, fecham a zona de classificação. O clube gaúcho tem 14 pontos, em sétimo lugar.

A 11.ª rodada prevê dois jogos para esta segunda-feira. O Confiança-SE encara o Cuiabá-MT no estádio Batistão, em Aracaju, e o Remo-PA recebe o ASA-AL no estádio Mangueirão, em Belém. Ambos pelo Grupo A, que reúne clubes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Confira a 11.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sexta-feira

Botafogo-PB 0 x 2 Fortaleza-CE

Sábado

Mogi Mirim-SP 2 x 2 Botafogo-SP

Tombense-MG 3 x 2 São Bento-SP

Bragantino-SP 1 x 1 Macaé-RJ

Volta Redonda-RJ 0 x 0 Joinvile-SC

Moto Club-MA 0 x 2 Salgueiro-PE

Domingo

Ypiranga-RS 1 x 1 Tupi-MG

CSA-AL 1 x 1 Sampaio Corrêa-MA

Segunda-feira

20h30 - Confiança-SE x Cuiabá-MT

21 horas - Remo-PA x ASA-AL