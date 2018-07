CSA empata em casa e continua na ponta do seu grupo na Série C

Líder do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, o CSA empatou sem gols, fora de casa, com o ASA, em Arapiraca (AL), neste sábado, pela décima rodada, e chegou aos 19 pontos, bem na frente do seus concorrentes.

Não deu para vencer, mas o CSA jogou bem, criou chances e até poderia ter superado o ASA. O empate sem gols manteve o time alagoano na ponta da sua chave, agora com quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder Sampaio Corrêa: 19 a 15. O ASA continua em situação perigosa, com 11 pontos, em oitavo lugar e flertando com a zona de rebaixamento.

Quem promete se recuperar após ser vice-campeão pernambucano é o Salgueiro, que em casa fez 4 a 1 em cima do Confiança. O time Carcará agora soma 11 pontos e já aparece em sexto lugar, deixando o Confiança, com 10 pontos, e na vice-lanterna.

Confira os jogos da décima rodada da Série C:

Sábado

Macaé 0 x 3 Volta Redonda

Sampaio Corrêa 0 x 1 Moto Club

São Bento 1 x 0 Mogi Mirim

Salgueiro 4 x 1 Confiança-SE

ASA 0 x 0 CSA

Domingo

11h - Tupi x Tombense

15h - Joinville x Ypiranga-RS

18h - Fortaleza x Remo

19h - Cuiabá x Botafogo-PB