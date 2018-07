CSA empata sem gols com o Avaí e desperdiça chance de assumir a ponta da Série B

Avaí e CSA ficaram no empate sem gols nesta sexta-feira, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, na abertura da 18.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time alagoano desperdiçou a chance de assumir a liderança, mas ao menos se mantém no G-4.

+ Veja a tabela e a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro

+ Confira mais notícias da Série B do Campeonato Brasileiro

O CSA, com 31 pontos, se iguala ao líder Fortaleza, mas fica em segundo porque tem uma vitória a menos - a equipe cearense, no entanto, pode abrir vantagem, pois neste sábado visitará o Juventude. O Avaí tem 28 pontos e chega à quarta posição, mas dificilmente se manterá dentro do G4 zona de acesso - Vila Nova, Atlético-GO e Coritiba têm apenas um ponto a menos e ainda jogam no sábado.

O time catarinense começou melhor, pressionando nos primeiros minutos. Aos oito, André Moritz até chegou a balançar as redes, aproveitando lançamento, mas a jogada já estava parada por posição de impedimento do meia.

A equipe da casa seguiu mais presente no campo de ataque, mas sem conseguir transformar a superioridade em gols. Aos 31 minutos, o CSA respondeu em cobrança de escanteio em que Xandão pegou a sobra e completou para o fundo do gol, mas a jogada também foi anulada por posição de impedimento no início do lance.

No final do primeiro tempo, os visitantes ainda assustaram novamente e quase abriram o placar em lance esquisito. Daniel Costa deu um passe de calcanhar e o zagueiro Betão tentou afastar com um chutão para cima. A bola subiu muito e caiu no travessão do gol defendido por Aranha.

A segunda etapa foi bem menos animada, com poucos lances de perigo. Os dois times adotaram posturas mais defensivas, mostrando mais receio de tomar um gol do que ímpeto para buscar a vitória.

Ainda assim, quem seguia atacando mais era o Avaí, que chegou a assustar o goleiro Lucas Frigeri em algumas oportunidades, especialmente em cabeceio de Beltrán, que obrigou o camisa 1 a praticar bela defesa.

Nos minutos finais, com a entrada do experiente meia Marquinhos, a pressão do Avaí ficou ainda maior, porém, a defesa do CSA se postou bem e segurou o empate até o apito final.

O CSA volta a campo na próxima sexta-feira, quando recebe o Juventude no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 19.ª rodada da Série B. No sábado, dia 4 de agosto, o Avaí enfrenta a Ponte Preta na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. O time paulista cumpre seu segundo jogo de punição imposta pelo STJD e atua fora de casa.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 0 X 0 CSA

AVAÍ - Aranha; Betão, Marquinhos e Airton; Guga, Judson, Renato (Marquinhos), André Moritz (Getúlio) e Capa; Romulo e Rodrigão (Beltrán). Técnico: Geninho.

CSA - Lucas Frigeri; Celsinho, Leandro Souza, Xandão e Rafinha; Yuri, Juan (Roger), Didira, Daniel Costa (Dawhan) e Niltinho; Alemão (Hugo Cabral). Técnico: Marcelo Cabo.

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

CARTÕES AMARELOS - Judson, André Moritz e Rodrigão (Avaí); Xandão, Rafinha e Niltinho (CSA).

CARTÃO VERMELHO - Judson (Avaí).

RENDA - R$ 88.814,00.

PÚBLICO - 4.396 torcedores.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).