CSA encara o Bahia em Salvador para confirmar boa fase no Brasileirão

Podendo enfim se aproximar de seus principais rivais na luta para sair da zona de rebaixamento, o CSA tenta confirmar a boa fase no Campeonato Brasileiro na partida frente ao Bahia, marcado para este sábado, às 17h, na Arena Fonte Nova, pela 17ª rodada. O técnico Argel Fucks não vai poder contar com o zagueiro Luciano Castán e o volante João Vitor, suspensos. Isso sem falar em Nilton e Ricardo Bueno, machucados.

Durante a semana, o comandante tentou preservar os jogadores mais desgastados, mas deverá colocar em campo o que tem de melhor. Sendo assim, Apodi retorna ao lado direito da equipe, adiantando Dawhan para o meio-campo. Ronaldo Alves completa o miolo de zaga, ao lado de Alan Costa.

Existia ainda uma preocupação em cima do atacante Alecsandro. O jogador, no entanto, acabou se recuperando de uma virose e foi relacionado para a partida. Ele treinou normalmente na última sexta-feira e certamente será utilizá-lo por Argel Fucks.

"Já estou bem melhor. Fiquei muito debilitado no início da semana, mas me recuperei bem. O Bahia é uma equipe forte, mas temos feitos bons jogos nas últimas rodadas. Vamos fazer o possível para sair de lá com a vitória", disse Alecsandro, em sintonia com o técnico Argel.

"Não tem segredo. Quem treina, joga. É assim que trabalhamos. Todos aqui vão ter oportunidade e queremos que essa briga sadia por posição continue, pois assim apenas o CSA tem a ganhar. Trabalhamos bastante durante a semana e estamos preparados para encarar um adversário que sabe aproveitar muito bem do fator casa. Estamos vivendo um bom momento, mas continuamos em um situação aonde só a vitória nos interessa", afirmou o treinador.

Vindo de um empate com o Cruzeiro por 1 a 1, o CSA aparece ainda na penúltima colocação, com 12 pontos, a três da própria equipe mineira, a primeira fora da zona de rebaixamento.