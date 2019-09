CSA enfrenta o Ceará em Maceió para confirmar bom momento no Brasileirão

Com o retorno de Jonatan Gómez, que cumpriu suspensão automática na última partida do time no Campeonato Brasileiro, o CSA desafia o Ceará neste domingo, às 16 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió, para seguir sonhando em deixar a zona de rebaixamento. Nos últimos cinco jogos, o time alagoano perdeu apenas um, para o Bahia, por 1 a 0.

Além de Jonatan Gómez, o técnico Argel Fucks poderá escalar sua dupla de volantes. Naldo e João Vitor foram poupados em alguns treinos durante a semana, mas já estão recuperados e foram confirmados para o confronto diante do Ceará. Já Apodi seguirá atuando no setor ofensivo.

"Estamos vivendo um momento muito bom. Perdemos apenas um jogo nas últimas cinco partidas. O grupo está muito concentrado e espero que possamos fazer um grande jogo diante do Ceará para seguirmos nos reabilitando", afirmou Jonatan Gómez.

Já Argel salientou a importância de conquistar o resultado positivo. "Vamos fazer um jogo de seis pontos, ao lado dos nossos torcedores. Temos que fazer nossa parte. Eles (torcedores) vão nos empurrar durante os 90 minutos. Mas temos que ter a cabeça no lugar, procurar fazer um grande jogo para conquistar a vitória", destacou o treinador.

Ainda na zona de rebaixamento do Brasileirão, o CSA tem 16 pontos e já começa a sonhar em deixar a área de risco da tabela. O clube alagoano evoluiu nas últimas rodadas e conseguiu afastar o fardo de "virtual" rebaixado. Na rodada final do primeiro turno, por exemplo, conquistou um importante empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbi, em uma partida em que a equipe da casa só conseguiu conquistar a igualdade no placar aos 41 minutos do segundo tempo.