CSA faz acordo com jogadores e anuncia redução salarial

A pandemia do novo coronavírus, que paralisou o futebol há praticamente dois meses para tentar frear a proliferação da doença, acabou pegando todos de surpresa, até mesmo os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Com receita reduzida, o CSA fez um acordo com o elenco e conseguiu uma redução salarial em 25% dos vencimentos - salários e direitos de imagem.

Na semana passada, o clube alagoano propôs o acordo para o grupo de jogadores, que prontamente atendeu o pedido da diretoria. A negociação foi encabeçada pelo executivo de futebol, Marcelo Barbaroti, que entrou em contatos com alguns líderes do elenco, que transmitiram a mensagem para o restante do elenco.

Segundo o executivo do CSA, o grupo entendeu que o momento é de união para o bem do clube e de todos. Nos próximos dias, a diretoria também irá trabalhar para chegar a um acordo para preservar os empregos dos demais funcionários.

Além do Campeonato Alagoano e da Copa do Nordeste que foram interrompidos, o CSA tem pela frente a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, onde buscará voltar para a elite nacional.