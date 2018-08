CSA marca no final, vence São Bento e segue vice-líder isolado da Série B

Depois de muita luta, o CSA conseguiu buscar a vitória aos 41 minutos do segundo tempo, na noite deste sábado. Com gol do zagueiro Leandro Souza, o time dirigido por Marcelo Cabo venceu o São Bento por 1 a 0, no encerramento da 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogo no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), se desenrolava em clima morno e caminhava para um empate sem gols, só que o time paulista mais uma vez perdeu a consistência nos minutos finais e acabou derrotado.

Com o resultado, o CSA segue como vice-líder da tabela, com 37 pontos, abrindo quatro pontos de vantagem sobre o Avaí, atual quinto colocado, com 33. De outro lado, o São Bento completa três jogos sem vencer, com duas derrotas e um empate, estacionado nos 25 pontos, próximo da zona de rebaixamento - o primeiro time dentro da zona da degola é o Brasil de Pelotas, com 23 pontos.

A arma do São Bento para tentar quebrar a marcação do adversário eram os chutes de fora da grande área. Com 13 minutos, Roni recebeu na entrada da grande área e soltou o pé, mas a bola subiu demais e passou por cima da meta de Lucas Frigeri. A resposta do CSA veio na mesma moeda. Aos 19 minutos, Juan também apareceu livre da marcação e bateu firme, para a defesa de Rodrigo Viana, que segurou no canto direito.

Depois, com 24 minutos, foi a vez de Rafinha arriscar um chute cruzado, para mais uma defesa de Viana, agora espalmando para a linha de fundo. Outro que soltou o pé, aos 38 minutos, foi Yuri que bateu mascado e a bola viria rasteiro, sem muita força. Mas o goleiro paulista escorreu no meio do caminho e deu um susto na galera, mas a bola passou pelo lado direito e foi para fora. Apesar de ter criado as melhores chances, o CSA não conseguia ser efetivo.

O jogo voltou para o segundo tempo mais uma vez morno. O São Bento novamente arriscou de fora, aos oito minutos, com Ricardo Bueno, mas a bola subiu demais. Aos poucos o CSA começou a crescer de produção, mas tinha muita dificuldade para passar pelo ferrolho do time de Sorocaba, que era muito consistente na marcação. Anderson Salles e Ewerton Páscoa também eram efetivos na bola aérea, anulando as jogadas pelo alto.

Perto do final do jogo, o CSA pressionava, tentando encontrar um espaço, e do outro lado a marcação do São Bento seguia firme, sem deixar nenhuma brecha. Até que, aos 41 minutos, como já virou costume, o time de Sorocaba tomou o gol. Em cobrança de escanteio, Pio jogou na medida para o zagueiro Leandro Souza, que subiu praticamente livre no meio da grande área e testou firme para o fundo das redes de Rodrigo Viana.

Novamente fora de casa, o São Bento enfrenta o Goiás no Olímpico 'Pedro Ludovico', em Goiânia (GO), pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Já o CSA viaja para jogar com o Oeste na Arena Barueri, região da Grande São Paulo. Os dois jogos estão marcados para as 21h30 da próxima terça-feira.

FICHA TÉCNICA

CSA 1 x 0 SÃO BENTO

CSA - Lucas Frigeri; Celsinho, Leandro Souza, Matheus Lopes e Rafinha; Yuri, Juan (Neto Berola), Didira (Pio) e Daniel Costa; Hugo Cabral (Jhon Cley) e Alemão. Técnico: Marcelo Cabo.

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Tony, Ewerton Páscoa, Anderson Salles e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Dudu Vieira (Ronaldo) e Roni (Diogo Oliveira); Joãozinho, Ricardo Bueno e Cléo Silva (Gabriel Vasconcelos). Técnico: Marquinhos Santos.

GOL - Leandro Souza, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Daniel Costa (CSA); Marcelo Cordeiro, Dudu Vieira e Roni (São Bento).

ÁRBITRO - Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS).

RENDA - R$ 120.085,00.

PÚBLICO - 9.616 pagantes.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).