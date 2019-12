CSA: São Paulo: onde assistir ao vivo e escalação dos times

CSA e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Estádio Rei Pelé e terá transmissão do Premiere.

CSA x São Paulo também vai passar na internet, no site e aplicativo Premiere Play e o Estado fará transmissão minuto a minuto.

As duas equipes não têm mais objetivos nesta última rodada do Brasileirão. O CSA foi rebaixado para a Série B na rodada passada, ao perder por 3 a 0 para a Chapecoense. O time está em 18º lugar, com 32 pontos.

O São Paulo, por sua vez, garantiu na rodada passada uma vaga direta na fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América. A equipe venceu o Internacional por 2 a 1, no Morumbi, e está na sexta colocação, com 60 pontos.