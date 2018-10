CSA segura empate contra o Coritiba e continua no G4 da Série B do Brasileiro

Coritiba e CSA ficaram no empate por 1 a 1, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, nesta terça-feira, na partida que abriu a 32.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado foi bom para os visitantes, que seguem no G4, a zona de acesso, mas complicou as pretensões de acesso do time paranaense.

Com 45 pontos, o Coritiba segue longe do G4, com seis a menos do que o próprio CSA, que é o atual quarto colocado. O único time que pode se igualar aos alagoanos em pontos é o quinto Vila Nova, que enfrenta o Juventude neste sábado, mas não seria ultrapassado porque tem duas vitórias a mais do que a equipe goiana (14 a 12).

Por causa da chuva e de um erro de logística, a delegação do CSA chegou no estádio apenas 45 minutos antes do jogo. Entrou em campo e o hino nacional já tinha sido tocado. Com o gramado completamente encharcado e cheio de poças, o jogo foi marcado por muitas disputas físicas e o time alagoano começou melhor, aproveitando principalmente o atacante Walter, que soube explorar as condições do campo de jogo.

Logo aos oito minutos, Walter recebeu lançamento longo e ajeitou de peito em uma jogada no estilo futevôlei. Didira recebeu de fora da área e emendou de primeira para o fundo do gol, abrindo o placar com um golaço.

A resposta do Coritiba, no entanto, veio apenas um minuto mais tarde. Guilherme Parede chutou em cima do goleiro Lucas Frigeri, pegou o rebote e deixou Chiquinho sozinho na pequena área para completar para o fundo do gol e empatar. Depois do início eletrizante, o ritmo caiu e o jogo se encaminhou para o intervalo sem mais grandes chances de movimentar o placar.

Na segunda etapa, a partida seguiu mais disputada no meio de campo, com muitas divididas, faltas e disputas em meio às poças de água, que impediam a bola de rolar.

Satisfeito com o empate fora de casa, o CSA tentava administrar o empate, enquanto que o Coritiba buscava a vitória, mas não conseguia romper a defesa bem postada pelo time adversário. Sem mais lances de emoção, o jogo terminou mesmo empatado.

O CSA volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe o Brasil, de Pelotas (RS), no estádio Rei Pelé, em Maceió, na partida que abrirá a 33.ª rodada. O Coritiba só joga no próximo dia 27 contra o Paysandu, no estádio da Curuzu, em Belém.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 x 1 CSA

CORITIBA - Wilson; Leandro Silva, Rafael Lima, Alan Costa e Abner; Vitor Carvalho, Wellington Simião (Yan Sasse), Chiquinho e Guilherme; Guilherme Parede e Alecsandro (Bruno Moraes). Técnico: Argel Fucks.

CSA - Lucas Frigeri; Celsinho, Leandro Souza, Matheus Lopes e Rafinha (Rubens); Yuri, Dawhan, Daniel Costa (Echeverría) e Didira; Hugo Cabral (Xandão) e Walter. Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Didira, aos 8, e Chiquinho, aos 9 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leandro Silva, Alan Costa e Alecsandro (Coritiba); Lucas Frigeri, Daniel Costa e Didira (CSA).

ÁRBITRO - Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).