CSA tenta manter 'padrão de jogo' e pontuar contra o Avaí dentro da Ressacada

Marcelo Cabo parece ter encontrado o esquema de jogo que vinha procurando. Nos dois empates recentes do CSA, contra Santos e Palmeiras, o treinador entrou com cinco jogadores no meio de campo e um jogador de referência no ataque, apostando na marcação forte e no contra-ataque em velocidade. Com essa ideia em mente, ele ensaiou a escalação que vai enfrentar o Avaí neste domingo, às 19 horas, em Florianópolis (SC).

"É preciso criar um padrão de jogo. A gente pode alternar ali, tirar também um meio-campista e entrar com um atacante de lado. Isso aí conforme a situação, conforme o adversário. O importante é que a gente crie um padrão. Esse padrão que a gente usou contra o Palmeiras e contra o Santos é o que a gente deve usar dentro da competição", avisou Cabo.

Ainda que mantenha o estilo de jogo, o treinador tem três dúvidas. O goleiro Jordi foi diagnosticado com uma forte gripe e está sendo acompanhado pelos médicos. O lateral Carlinhos não apareceu nos últimos trabalhos, mas aparentemente não preocupa. O zagueiro Luciano Castán foi poupado pelo desgaste das últimas semanas, mas também deve viajar com o grupo para Florianópolis (SC).

Cabo ainda deve promover a estreia do volante Nilton, recentemente contratado junto ao Bahia. Ele já foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) e treinou com os companheiros no time titular. Provavelmente entra no lugar de Bruno Ramires, que vinha sendo titular.