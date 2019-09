CSA trava duelo direto com a Chapecoense na luta para deixar zona de rebaixamento

Vindo de uma derrota por 1 a 0 para o Bahia e com apenas 12 pontos somados em 17 partidas disputadas em sua campanha no Brasileirão, o CSA enfrenta a Chapecoense neste domingo, às 19 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió, no confronto que fechará a penúltima rodada do primeiro turno da competição.

Em caso de triunfo em casa, o time alagoano vai ultrapassar justamente o rival de Chapecó, que tem 14 pontos e também está na luta direta para deixar a zona de rebaixamento da competição.

Na semana de preparação para o duelo, o técnico Argel Fucks surpreendeu no CSA ao fechar os treinos. O treinador não tem esse costume, mas optou pelo mistério após ter um áudio polêmico viralizado nas redes sociais. No entanto, a explicação para a sua decisão foi outra. Segundo o comandante, este expediente foi utilizado para não dar pistas ao adversário sobre como a sua equipe vai jogar em Maceió.

"Nunca fui um treinador de fechar o treino, mas preciso fechar e conto com a compreensão de vocês (jornalistas). Mas é um adversário que nos conhece muito. A Chapecoense conhece nosso trabalho, e a gente conhece o trabalho da Chapecoense. Dez, doze jogadores da Chapecoense trabalharam com a gente, então por isso que a gente acabou fechando o treino para traçar uma estratégia", afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

Fucks tem alguns problemas para escalar o time titular. O treinador não poderá contar meia Euller e o atacante Bustamante, lesionados. Por outro lado, João Vitor retorna após cumprir suspensão automática e disputa posição com Dawhan. No ataque, Maranhão pode formar dupla com Alecsandro.

"A Chapecoense vive um momento parecido com o nosso, o time está brigando pra sair da zona incômoda. É um time com grandes jogadores, assim como tem grandes jogadores aqui. Nós temos que ter bastante atenção e não achar que porque a Chape está nessa situação, nós vamos ganhar. Muito pelo contrário, vai ser um jogo bastante difícil e temos que manter a concentração durante todo jogo", completou João Vitor.